25-летний футболист имеет действующий контракт с хабаровским клубом до 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость Камилова в 600 тысяч евро.
"СКА-Хабаровск" после девяти туров идёт на 10-м месте ФНЛ с 15 очками.
"Уфа" занимает 13-е место в РПЛ. После семи туров в активе клуба пять очков.
Источник: "Чемпионат".
СМИ: Камилов перейдет в "Уфу"
Полузащитник "СКА-Хабаровск" Владислав Камилов станет новым игроком "Уфы".
Фото: ФК "Шинник"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!