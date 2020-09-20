33-летний форвард из-за повреждения был заменен на 37-й минуте. Вместо Луценко на поле вышел Валерий Громыко.
Напомним, что Луценко только восстановился после травмы из-за которой пропустил несколько матчей.
Матч "Арсенал" - "Сочи" проходит в эти минуты. Счет - 1:1.
Луценко получил травму в матче с "Сочи"
Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко в матче 8-го тура РПЛ с "Сочи" получил травму.
Фото: ФК "Арсенал"
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