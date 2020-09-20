Луценко получил травму в матче с "Сочи"

Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко в матче 8-го тура РПЛ с "Сочи" получил травму.
Фото: ФК "Арсенал"
33-летний форвард из-за повреждения был заменен на 37-й минуте. Вместо Луценко на поле вышел Валерий Громыко.

Напомним, что Луценко только восстановился после травмы из-за которой пропустил несколько матчей.

Матч "Арсенал" - "Сочи" проходит в эти минуты. Счет - 1:1.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Луценко Арсенал Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гончаренко: посмотрим, сможет ли Дзагоев помочь в игре с "Локомотивом"
"Спартак" победил "Рубин" и поднялся на второе место чемпионата России 20
Федотов: были близки к тому, чтобы уйти от поражения 1
"Локомотив" - "Тамбов". Крыховяк в стартовом составе
Масалитин: теперь у "армейцев" есть конкуренция за место в составе
Масалитин: ЦСКА является очевидным фаворитом предстоящего дерби 1
Масалитин: не могу понять, почему на скамейке сидит Гайч? 5
Аджоев: "Арсенал" показал характер
ЦСКА все же забил тащеру Беленову, «Арсенал» не пустил «Сочи» на первое место
Пономарев: Карпов, который напорол в дерби, не растерялся после провала
Пономарев: Эджуке играет в дворовый футбол. Думаю, ЦСКА выиграет у "Локомотива"
Жиго вернется в строй на следующей неделе
Гончаренко: знали, как действует "Уфа", поэтому сюрпризов не было 1
Источник: "Спартак" интересуется Орье 5
Евсеев: работаю с теми игроками, кто у меня есть, с ними и пытаемся играть 1
"Арсенал" нанес "Сочи" первое поражение в сезоне 11
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "Саутгемптон" благодаря покеру Сон Хин Мина
ЦСКА победил "Уфу" благодаря голу Бистровича 42
"ПСЖ" ведет переговоры с Деле Алли
"Рубин" - "Спартак". Кокорин и Соболев остались в запасе 7
Семеду близок к уходу из "Барселоны"
Захави перешел в ПСВ. Игроком интересовался "Локомотив"
Луценко получил травму в матче с "Сочи" 1
Источник: "Локомотив" будет платить Манджукичу 4 млн евро в год 11
Источник: "Зенит" интересуется Лингардом 4
Французская бригада арбитров рассудит матч "Краснодар" - ПАОК 1
Мбаппе вылечился от коронавируса
Бывший игрок "Рубина" Мартинс перешел в "Ухань" 1
Аллегри принял участие в танцевальном шоу (видео)
"Арсенал" - "Сочи". Стали известны составы команд
Все новости