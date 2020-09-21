"Спартак" провел предварительные переговоры по поводу возможного перехода 26-летнего игрока, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале. Отмечается, что "Спартак" может подписать Хюсая, если сорвется сделка с защитником "Тоттенхэма" Орье.
В прошлом сезоне Серии А Хюсай в составе "Наполи" провел 20 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "Спартаку" интересен Хюсай
Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Наполи"
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