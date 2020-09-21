Грозненская команда в Москве проиграла "Динамо" со счетом 0:1.
"Понятно, что результат отрицательный, никого он в "Ахмате" не устроил, но, если не смотреть на счет, считаю, что мы сыграли неплохой матч. Более того, и по моментам, и по многим другим показателям "Ахмат" превзошел соперника. Ничего страшного не произошло, будем работать и двигаться дальше", - сказал Ненахов.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Ненахов в составе "Ахмата" провел 7 матчей.
"Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Источник: "Чемпионат"
Ненахов: превзошли "Динамо" по многим другим показателям
Защитник "Ахмата" Максим Ненахов подвел итог матча 8-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"
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