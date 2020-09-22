- Видимо, офсайд был, раз такое решение вынесли. Я лично хотел бы увидеть кадр с линией офсайда в момент передачи. Чтобы не было каких-то снимков до или после передачи. Стоп-кадр вообще никакого отношения к принятию решений не имеет, - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, встреча "Урала" и "Зенита" завершилась со счётом 1:1. На 4-й минуте матча Дзюба вывел петербургский клуб вперед голом из офсайда, а в середине второго тайма нападающий хозяев Андрей Панюков сравнял счет.
Сегодня, 22 сентября, пресс-служба РФС сообщила о проведении анализа работы арбитров VAR на матчах 8-го тура чемпионата России, в ходе которого было признано ошибочным решение засчитать гол Артема Дзюбы в ворота "Урала".
Медведев - о голе Дзюбы "Уралу": я хотел бы увидеть кадр с линией офсайда в момент передачи
Генеральный директор "Зенита" прокомментировал решение признать гол Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ "Урал" - "Зенит" ошибочным.
Фото: ФК "Зенит"
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