На данный момент 40% от продажи телеправ распределяются по клубам РПЛ, остальные 60% суммы получают команды в зависимости от занятого места в чемпионате. Многие клубы из середины и низшей части таблицы настаивают на равном распределении доли дохода.
Такую инициативу не поддержали гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе и руководитель "Краснодара" Владимир Хашиг. По словам Хашига, такие меры ухудшат конкуренцию.
По условиям действующего контракта, РПЛ зарабатывает на продаже телеправ примерно два миллиарда рублей в год. Ранее Кикнадзе возглавил рабочую группу по ТВ-правам матчей.
Источник: Metaratings
Клубы РПЛ хотят получать равный заработок от телетрансляций. "Локомотив" и "Краснодар" против
Клубы Российской Премьер-Лиги выступили с инициативой распределять доход от телетрансляций поровну.
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