Быстров: Сафонов уже давно ничем не удивляет. Он лидер, он придает уверенность команде

Бывший футболист "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал победу команды над ПАОКом в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
— Отмечу Сафонова, он уже давно ничем не удивляет. Он лидер, он придает уверенность команде, отыграл хорошо, — заявил Быстров в интервью Sport24.

Быстров также отметил работу Петрова, который нагружал игроков греческого клуба своими подключениями. Не обошлись без похвалы и Кабелла с Классоном, а вот Берг, по мнению Быстрова, должен приносить в Лиге чемпионов больше пользы, хотя, в силу возраста, швед, вероятно, действует на пределе своих возможностей.

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Теги: Краснодар ПАОК Быстров Сафонов
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