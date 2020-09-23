Как сообщает источник, "Локомотив" предложил 27-летнему полузащитнику зарплату выше 2 млн евро в год, а также готовы выплатить футболисту равносильный подписной бонус.
С лета текущего года Кузяев находится без клуба, после истечения его контракта с "Зенитом".
Источник: "СЭ".
Источник: Кузяев близок к подписанию контракта с "Локомотивом"
Российский полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: ФК "Зенит"
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