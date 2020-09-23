Во вторник, 22 сентября, состоялась премьера драмы "Стрельцов", повествующей о трагической судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова. Роль советского нападающего исполнил актёр Александр Петров.
Соболев опубликовал фото с Александром Петровым с премьеры фильма "Стрельцов"
Футболисты "Спартака" Александр Соболев, Георгий Джикия и экс-игрок "красно-белых" Александр Самедов посетили премьеру фильма "Стрельцов".
Во вторник, 22 сентября, состоялась премьера драмы "Стрельцов", повествующей о трагической судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова. Роль советского нападающего исполнил актёр Александр Петров.
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