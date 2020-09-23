— Информация, что Сутормин и Ерохин уйдут в аренду? Такой вариант не рассматривается. Я же еще раз говорю: нужно питаться не слухами, а информацией, — рассказал Медведев в интервью Sport24.
Ранее сообщалось, что футболисты текущий сезон могут провести на правах аренды в других клубах. Сутормин в "Химках", а Ерохин — в "Урале", за который он играл c 2013 по 2016 год.
В текущем сезоне Ерохин в восьми матчах провёл на поле 71 минуту, забил два гола и отдал голевую передачу.
26-летний Сутормин в пяти матчах чемпионата России отыграл на поле 41 минуту, не отметившись результативными действиями.
Медведев: аренда Сутормина и Ерохина? Нужно питаться не слухами, а информацией
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг возможный уход футболистов клуба Александра Ерохина и Алексея Сутормина в аренду.
Фото: ФК "Зенит"
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