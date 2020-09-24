"За такого жалко и два миллиона рублей". Селюк — об интересе "Зенита" к защитнику "Ростова" Осипенко

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что защитник "Ростова" Максим Осипенко не стоит своих денег.

Фото: ФК "Ростов"