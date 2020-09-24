В августе сообщалось об интересе к футболисту со стороны питерского "Зенита". Также была информация, что "Ростов" готов продать футболиста не менее, чем за 12-15 млн евро. Селюк предположил, что за него могли запросить 2 млн евро, но уверен, что защитник таких денег не стоит.
— Надеюсь, "Зенит" и не только увидели, какое дарование могли купить. Такие как Осипенко в Европе не могут найти себе команды. За такого жалко и 2 млн рублей. Очередной Новосельцев. Наконец-то "Зенит" перестал скупать всех подряд, — написал агент в твиттере.
Напомним, вчера ночью "Ростов" вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив "Маккаби" (1:2).
В текущем сезоне Осипенко провёл семь матчей в чемпионате России и отдал голевую передачу.
"За такого жалко и два миллиона рублей". Селюк — об интересе "Зенита" к защитнику "Ростова" Осипенко
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что защитник "Ростова" Максим Осипенко не стоит своих денег.
Фото: ФК "Ростов"
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