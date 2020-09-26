"Что касается Азмуна, то у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, что все вернутся в строй к игре со "Спартаком". Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений", - сказал Медведев.
Напомним, что в матче с "Уфой" травмы получили Ловрен, Малком и Азмун.
В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде со "Спартаком". Встреча пройдет 3 октября.
В текущем сезоне РПЛ петербургская команда занимает первое место, имея в своем активе 20 очков.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Зенита": надеюсь, все травмированные игроки вернутся в строй к матчу со "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о кадровой ситуации в команде после игры 9-го тура РПЛ с "Уфой" (6:0).
Фото: ФК "Зенит"
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