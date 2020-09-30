— Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдёт совсем скоро, — рассказал функционер в интервью Metaratings.
Ранее сообщалось, что "Дженоа" выплатит "Ростову" за 25-летнего футболиста 7,5 в три транша. Сам игрок будет зарабатывать около 600-700 тысяч евро в год.
В текущем сезоне Шомуродов провёл восемь матчей в чемпионате России и отдал голевую передачу.
Источник: в "Дженоа" подтвердили трансфер Шомуродова
Спортивный директор "Дженоа" Даниэле Фаджиано подтвердил скорый переход в команду нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова.
Фото: ФК "Ростов"
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