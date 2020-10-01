— Команда готовится к дерби. Думаю, будет интересный матч. Этот поединок определит лидера перед уходом на перерыв. Надо предвкушать интересный футбол. Символизм перчатки Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать и бросил. Может, она летит где-нибудь, поэтому это вопрос не по адресу, — рассказал Медведев в интервью Sport24.
Напомним, Шамиль Газизов стал генеральным директором "Спартака" летом текущего года. Он покинул аналогичную должность в "Уфе", которую занимал с 2012 года. В одном из первых интервью Газизов сказал, что на посту генерального директора "красно-белых" он хочет вместе с командой бросить перчатку "Зениту".
Напомним, после девяти туров оба клуба набрали по 20 очков и делят первое место турнирной таблицы чемпионата России. Питерцы находятся выше, так как у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
Послезавтра, 3 октября, команды проведут очный матч на "Открытие Арене".
Медведев: перчатка Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать. Может, она летит где-нибудь
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
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