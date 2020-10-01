Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал"

???С возвращением в «Арсенал», Александр!



22-летний полузащитник Александр Ломовицкий снова стал игроком красно-желтой команды.



Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Александр будет выступать под №27. pic.twitter.com/1mSNBqf7SL — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 1, 2020

Арендное соглашение хавбека с тульской командой рассчитано до конца сезона 2020/21.Ранее "Химки" объявили о прекращении аренды 22-летнего футболиста.Напомним, что Ломовицкий уже выступал за "Арсенал" на правах аренды с 2019 по 2020 год.Источник: пресс-служба "Арсенала"