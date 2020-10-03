— Считаю, что "Спартак" обыграет "Зенит", а отсутствие Кокорина не принесет большие потери. Конечно, жду от этого матча судейского скандала, учитывая прошлое дерби, — рассказал актёр в интервью "СЭ".
Маклаков отметил, что нас приручили к тому, что судейство в России отсутствует. Он считает, что с ВАРом всё это превратиться в клоунаду.
Напомним, матч "Спартак" — "Зенит" состоится сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 19:00 на "Открытие Арене".
"Жду судейского скандала, учитывая прошлое дерби". Маклаков — об игре "Спартак" — "Зенит"
Фото: архив Алексея Маклакова
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