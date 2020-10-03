"Жду судейского скандала, учитывая прошлое дерби". Маклаков — об игре "Спартак" — "Зенит"

Российский актёр и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился ожиданиями от матча с "Зенитом".
Фото: архив Алексея Маклакова
— Считаю, что "Спартак" обыграет "Зенит", а отсутствие Кокорина не принесет большие потери. Конечно, жду от этого матча судейского скандала, учитывая прошлое дерби, — рассказал актёр в интервью "СЭ".

Маклаков отметил, что нас приручили к тому, что судейство в России отсутствует. Он считает, что с ВАРом всё это превратиться в клоунаду.

Напомним, матч "Спартак" — "Зенит" состоится сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 19:00 на "Открытие Арене".

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Теги: Зенит Спартак Маклаков
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