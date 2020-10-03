— Игра Маслова и Урунова? Мне показалось, что Маслов сегодня сыграл довольно уверенно. У Урунова, конечно, были ошибки, но это был его дебютный матч в основном составе в Премьер-лиге. До этого он только в Кубке выходил с первых минут. Тем более, выйти в основе в такой игре… Для первого раза, в принципе, неплохо сыграл, — рассказал Самедов в интервью Sport24.
20-летний Маслов отыграл полный матч. В текущем сезоне футболист провёл девять матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, не отметившись голами.
19-летний Урунов перешёл в "Спартак" из "Уфы" летом текущего года за 1,5 млн евро. Узбекский игрок провёл за новую команду шесть матчей, забил гол в игре Кубка России с "Родиной".
Напомним, "Спартак" и "Зенит" продолжают делить первую строчку турнирной таблицы.
Самедов оценил игру Маслова и Урунова в игре с "Зенитом"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов оценил игру Павла Маслова и Остона Урунова в игре с "Зенитом" (1:1).
Фото: Анастасия Камынина/Sportbox
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