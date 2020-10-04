По данным источника, информация о заключении хавбеком трехлетнего контракта с "Локомотивом" не соответствует действительности. Отмечается, что генеральный директор "Зенита" Александр Медведев недавно встречался с Кузяевым в тренировочном центре петербургского клуба и сделал очередное предложение футболисту. Стороны ведут переговоры.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кузяев близок к заключению 3-летнего контракта с московским "Локомотивом". Гендиректор "Зенита" заявил, что ждет решения россиянина о продолжении карьеры до конца трансферного окна в Европе, которое закрывается сегодня.
Напомним, что в составе "Зенита" в сезоне-2019/2020 Кузяев провел 20 матчей и отметился 2 результативными передачами.
Источник: Bobsoccer
Источник: Кузяев ведет переговоры с "Зенитом"
Полузащитник Далер Кузяев еще может вернуться в "Зенит".
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox.ru
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