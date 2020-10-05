Источник: защитник "Уфы" Неделчару перешёл в АЕК Карреры

Защитник "Уфы" Йонуц Неделчару покинул команду.
Фото: ФК "Уфа"
Как сообщает источник, румынский футболист стал игроком греческого АЕКа, который тренирует экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера.

О сумме трансфера не сообщается, но башкирский клуб должен выплатить процент от продажи бывшему клубу Неделчару "Динамо" из Бухареста.

24-летний Неделчару выступал за "Уфу" с февраля 2018 года, проведя за клуб 75 матчей, забив гол и отдав две голевые передачи.

Источник: "СЭ".

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Теги: УФА АЕК Неделчару Каррера Российские трансферы
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