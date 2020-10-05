Как сообщает источник, клуб и 27-летний футболист договорились о подписании контракта.
Летом 2020 года у Кузяева закончился контракт с "Зенитом", а футболист стал свободным агентом. Не подписав контракт с другой командой, полузащитник возвращается в питерский клуб.
Источник: "Чемпионат".
Источник: Кузяев договорился о контракте с "Зенитом"
Полузащитник Далер Кузяев вернётся в "Зенит".
Фото: Getty Images
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