По данным источника, в соглашение хавбека Дениса Глушакова с подмосковными "Химками" включен пункт, согласно которому он имеет возможность в любое время и без компенсаций покинуть клуб. Этот пункт был одним из необходимых условий, на которых экс-полузащитник "Спартака" и сборной России соглашался подписать контракт с "Химками".
Предыдущий сезон 33-летний Денис Глушаков провел в "Ахмате", за который сыграл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. В текущем розыгрыше РПЛ Глушаков отыграл одну встречу в составе "Химок" и отметился в протоколе желтой карточкой.
Источник: metaratings.ru
Источник: Глушаков имеет возможность бесплатно уйти из "Химок" в любое время
В договоре полузащитника Дениса Глушакова с "Химками" есть пункт, позволяющий ему в любой момент покинуть клуб без компенсации.
Фото: ФК "Ахмат"
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