Источник: Глушаков имеет возможность бесплатно уйти из "Химок" в любое время

В договоре полузащитника Дениса Глушакова с "Химками" есть пункт, позволяющий ему в любой момент покинуть клуб без компенсации.

Фото: ФК "Ахмат"