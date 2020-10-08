"Мы пока общаемся со "Спартаком", посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что Кико приедет в ближайшее время в Москву, чтобы посмотреть команду и город", - сказал Ботинес.
Ранее появилась информация, что "Спартак" в ближайшее время оформит аренду Фемении с правом выкупа.
В текущем сезоне Чемпионшипа Фемения в составе "Уотфорда" провел два матча.
Источник: "СЭ"
Агент Фемении подтвердил переговоры со "Спартаком"
Агент защитника "Уотфорда" Кико Фемении Альберт Ботинес прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к своему клиенту.
Фото: ФК "Уотфорд"
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