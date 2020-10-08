Сборная России на своем поле проиграла шведам со счетом 1:2. Единственный мяч в составе россиян забил нападающий Александр Соболев, который дебютировал за сборную России.
"Первый тайм оставил хорошие впечатления, создавали моменты, было большое преимущество. К сожалению, не смогли реализовать, пропустили обидный гол со стандарта, шведы всего несколько раз подошли к воротам.
Во втором тайме немного картина поменялась, у шведов вышли свежие игроки, основные, они начали создавать моменты. Вторая половина получилась более равной, но в общем Россия была лучше, как минимум, не должна была проигрывать, скорее даже побеждать. Ничья была бы точно справедливее", - сказал Самедов.
В следующем поединке команда Станислава Черчесова сыграет с Турцией в Лиге Наций. Встреча состоится в Москве 11 октября и начнется в 21:45 мск.
Источник: "СЭ"
Самедов: Россия была лучше и не должна была проигрывать
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал товарищеский матч национальной команды против Швеции.
Фото: РФС
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