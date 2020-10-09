Сообщается, что сегодня Кульков должен был перенести плановую операцию по онкологии. 54-летний Кульков скончался в реанимации.
Во время игровой карьеры Кульков защищал цвета "Спартака", "Бенфики", "Порту", "Миллуола", "Зенита", "Крыльев Советов" и "Алверки".
В составе сборной России Кульков провел 21 матч и забил 5 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Умер Василий Кульков
Скончался бывший игрок "Спартака" и сборной России Василий Кульков.
Фото: fratria
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