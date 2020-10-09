— Василий был молчаливым, скромным и работящим футболистом. Всегда помогал молодым. Я пришел в "Спартак", когда Кульков уже выступал там и почувствовал это на себе, — рассказал Карпин в интервью "СЭ".
Кулькова не стало на 55-м году жизни. Сегодня экс-футболист должен был перенести плановую операцию, связанную с онкологией, но скончался в реанимации.
51-летний Карпин выступал за "Спартак" с 1990 по 1994 год.
Карпин: Кульков был молчаливым, скромным и работящим футболистом
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил соболезнование в связи со смертью Василия Кулькова.
Фото: ФК "Ростов"
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