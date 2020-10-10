"Россия - фаворит в этом матче: у сборной 6 очков, она играет дома. Поражение от шведов психологически давить не будет", - сказал Самедов.
Матч Россия - Турция состоится 11 октября. Начало - в 21:45 мск.
Напомним, что несколько дней назад команда Станислава Черчесова в товарищеском матче проиграли Швеции со счетом 1:2.
Источник: "СЭ"
Самедов: Россия - фаворит в матче с Турцией
Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями о предстоящем матче Лиги Нации с Турцией.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!