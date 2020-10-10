"Не могу и не хочу верить в эту страшную новость...Мне тяжело и трудно говорить сейчас. В такие минуты чувствуешь растерянность и боль, как бывает, когда теряешь близкого и дорогого человека, которого считаю своим сыном.
Верить в то, что нет больше Васи - светлого, доброго человека, вся короткая жизнь которого была отдана нашему общему делу - служению игре. Отдана честно, ярко, с душой. Именно таким привыкли видеть на поле футболиста Кулькова, за кого бы он ни выступал, от "Красной Пресни" до сборной России", - сказал Романцев.
Василий Кульков скончался сегодня в реанимации. Он должен был перенести плановую операцию по онкологии.
Во время игровой карьеры Кульков защищал цвета "Спартака", "Бенфики", "Порту", "Миллуола", "Зенита", "Крыльев Советов" и "Алверки".
После завершения игровой карьеры Кульков был занят тренерской деятельностью. В разное время он работал в тренерских штабах "Алмаза", "Маритиму", "Химок", "Томи", московскго "Локомотива" и молодежного состава "Спартака".
В составе сборной России Кульков провел 21 матч и забил 5 мячей.
Источник: "СЭ"
Василий Кульков справился с Марадоной, гремел в Европе со «Спартаком» и в Португалии, но его сгубил рак
Романцев отреагировал на смерть Кулькова
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев отреагировал на смерть экс-игрока красно-белых Василия Кулькова.
Фото: fratria
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