Напомним, до лета этого года футболист выступал в составе бело-голубых, его контракт с "Динамо" истек в конце июля. В настоящее время Нойштедтер является свободным агентом. Роман вызывался в сборную России на сентябрьские матчи первого и второго туров Лиги наций с Сербией и Венгрией.
В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 20 матчей за "Динамо", в которых ему удалось один раз отдать голевую передачу.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Роман Нойштедтер вернется в московское "Динамо"
Защитник Роман Нойштедтер подпишет контракт с московским "Динамо".
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