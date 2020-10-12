Смертин: политическая система координат - не моя сфера присутствия

Бывший игрок "Челси", а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, как он попробовал силы в политике.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
- Хотел попробовать силы на политическом олимпе, став депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. Верил: если не по всем направлениям, то хотя бы в области спорта могу быть полезен. Многих процессов не понимал. Стало понятно, что политическая система координат - не моя сфера присутствия.

Дальше идти в этом направлении не захотел, хотя меня приглашали в Госдуму, - цитирует Смертина "Большой спорт".

Смертин начинал профессиональную карьеру футболиста в барнаульском "Динамо". Затем переходил в "Зарю" (Ленинск-Кузнецкий), "Уралан" и московский "Локомотив". После года игры в стане "железнодорожников" решил попробовать силы в Европе и уехал во Францию, где выступал за "Бордо".

Спустя три года перебрался в "Челси", за который выступал с 2003 по 2006 года, уходя оттуда в аренды в "Портсмут" и "Чарльтон Атлетик". Затем вернулся в Россию, присоединившись к "Динамо". Смертин провел там меньше года и вновь уехал в Англию, подписав контракт с "Фулхэмом". В этом клубе он закончил карьеру.

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Теги: Смертин РФС
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