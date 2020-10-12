Смертин: политическая система координат - не моя сфера присутствия

Бывший игрок "Челси", а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, как он попробовал силы в политике.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова