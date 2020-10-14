В "Уфе" подтвердили приход Докампо, а также специалиста из Германии

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил, что Эдуардо Докампо станет помощником Рашида Рахимова.
Фото: Горобзор
— Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. В сложившейся ситуации с коронавирусом есть некоторые трудности по оформлению визы. Но они есть сейчас у всех. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку. Надеемся, что они прилетят в Россию на следующей неделе, — рассказал Мурзагулов в интервью Sport24.

Напомним, о переходе Докампо в "Уфу" сообщалось сегодня утром.

46-летний Докампо работал в юношеском команде "Атлетика" из Бильбао, а затем перешёл на работу в аналогичную команду "Рубина". Затем испанец работал в сборной Белоруссии, "Аль-Ахли", киевском "Динамо". С 2019 года работает в казанском "Рубине".

Напомним, Рахимов заменил в "Уфе" ушедшего Вадима Евсеева.

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Теги: Уфа Рубин Докампо Рахимов Мурзагулов
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