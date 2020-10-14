— У Хавьера действующий контракт. По крайней мере до конца он его отработает. Хотелось бы, чтобы он остался. Все его трансферы усилили нашу команду. А переговоры — мы встречаемся каждый день. Обсуждаем этот вопрос, — рассказал Медведев в интервью "СЭ".
Рибалта стал спортивным директором "Зенита" летом 2018 года. До этого специалист работал в "Торино", "Милане", "Новаре" и "Ювентусе". Сообщалось, что он может покинуть свою должность в клубе из Санкт-Петербурга.
В текущем сезоне "Зенит" идёт на первом месте турнирной таблицы с 21 очком.
"По крайней мере до конца он его отработает". Медведев — о контракте Рибалты
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал положение спортивного директора Хавьера Рибалты в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
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