Фактическая вместимость "Ростов Арены" снижена до 30%, сообщает официальный сайт "Ростова". Такая мера принята в связи с новой редакцией постановления Правительства Ростовской области № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Новая версия документа от 14.10.2020 предусматривает проведение профессиональных спортивных мероприятий только при условии, что количество зрителей не превысит 30% от максимально возможного заполнения.
С учетом заявленной вместимости стадиона 43 472 места максимально возможное количество болельщиков на матче 11 тура РПЛ "Ростов" - "Ахмат" 18 октября составит 13 041 человек. Ранее на "Ростов Арене"действовало ограничение в 40% зрителей.
Вместимость "Ростов Арены" на матч с "Ахматом" снизилась до 30%
"Ростов" объявил о снижении фактической вместимости своего домашнего стадиона в соответствии с указаниями правительства региона.
Фото: m-api.allfootballapp.com
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