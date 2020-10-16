"Я ещё до начала трансферного окна предлагал "Спартаку" обратить внимание на Мозеса. Надеюсь, что мои отношения с господином Федуном и госпожой Салиховой повлияли на финальное решение "Спартака". Когда до конца трансферного окна оставалось совсем мало времени, а "Спартак" выбирал между Орье и Феменией, я ещё раз напомнил руководству клуба про Мозеса.
Нельзя провернуть хорошую сделку с иностранным игроком без связей, в том числе и моих. Но это всегда командная работа, это глупо отрицать", - цитирует Камоцци Metaratings.ru.
Напомним, что 15 октября "Спартак" официально объявил о переходе 29-летнего нигерийского полузащитника на правах аренды из лондонского "Челси". По окончании соглашения у красно-белых будет возможность выкупа игрока.
Накануне Мозес был включен "Спартаком" в заявку для участия в РПЛ. Таким образом, нигериец сегодня может появиться на поле во встрече красно-белых с подмосковными "Химками". Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по Москве.
Камоцци: когда "Спартак" выбирал между Орье и Феменией, я напомнил о Мозесе
Франко Камоцци, советник владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказал, как посоветовал руководству московского клуба приобрести полузащитника Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"
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