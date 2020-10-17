"Официальное предложение по Зиньковскому поступало от "Химок". Новости в СМИ появлялись не просто так, к Антону реально был интерес. "Краснодар" также интересовался им. К счастью для нас, мы смогли его сохранить. Мы, конечно, хотим переподписать с Антоном контракт", - цитирует Калакуцкого "Чемпионат".
Зиньковский является воспитанником "Чертаново", выступал на правах аренды за "Зенит-2". В "Крылья Советов" перешел в 2019-м году. В текущем сезоне Футбольной национальной лиги в составе самарского клуба 24-летний хавбек принял участие в 16-и матчах, в которых забил 6 голов (1 с пенальти).
Калакуцкий: Зиньковским интересовался "Краснодар", было предложение от "Химок"
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал о клубах, которые интересовались полузащитником клуба Антоном Зиньковским.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!