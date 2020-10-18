"Счет должен был быть как минимум равным, мы не заслуживали проигрыша. Из пенальти в ворота "Химок" мы трагедии не делаем, хотя, по моему мнению, в том эпизоде соперник Понсе акцентировано подставлял голову. Что касается протеста по работе судей, то пускай это решает клуб, не хочется делать выводы", - приводит слова Терюшкова ТАСС.
Напомним, что встреча "Химок" и "Спартака" завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Дебютный гол в составе московской команды забил нападающий Александр Кокорин. Также за "Спартак" отличились Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. В составе "Химок" голами отметились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.
"Химки" после 11-и туров с 6-ю очками занимают 14-е место в Российской Премьер-Лиге. "Спартак" же делит с петербургским "Зенитом" 1-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 очка.
"Понсе акцентировано подставлял голову". Министр спорта Мособласти - о пенальти в ворота "Химок"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о матче "Химки" - "Спартака" (2:3) в 11-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ТАСС
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