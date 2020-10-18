"Спартак" показал, что осталось за кадром в матче с "Химками" (видео)
Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, в котором показаны эксклюзивные моменты матча 11-го тура РПЛ с "Химками" (2:3).
Напомним, что в составе красно-белых в матче с подмосковной командой голами отличились нападающие Александр Кокорин, Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. Также за "Спартак" дебютировал полузащитник Виктор Мозес.
Источник: YouTube-канал ФК "Спартак"
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