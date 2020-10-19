По информации источника, данные ограничения могут вступить в силу до конца недели.
Ранее стало известно, что в Московской области запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями. В столице могут поступить похожим образом - матчи будут проходить без болельщиков.
Напомним, что матч 13-го тура РПЛ "Химки" - "Зенит" 1 ноября пройдет при закрытых трибунах.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: спортивные мероприятия в Москве будут проходить без зрителей
В Москве могут принять решение о запрете проведения спортивных мероприятий со зрителями.
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