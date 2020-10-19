"У Евсеева уже есть некоторые наметки по будущему как от клубов ФНЛ, так и от клубов РПЛ", - сказал Маньяков.
Напомним, что 44-летний Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы" 7 октября. Его место в команду занял Рашид Рахимов.
В текущем сезоне РПЛ уфимская команда занимает 15-е место турнирной таблице, набрав 6 очков.
Источник: Sport24
Агент: Евсеев интересен клубам Премьер-лиги и ФНЛ
Агент российского тренера Вадима Евсеева Александр Маньяков рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
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