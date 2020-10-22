Грушевский ранее возмутился тому, что Вилков не признал свое нарушение протокола VAR в матче «Краснодар» – «Рубин» (3:1).
- На эту тему мог бы откликнуться бывший руководитель судейского корпуса Александр Егоров, который сейчас возглавляет федерацию футбола в Мордовии. Ведь Вилков, очевидно, был одним из его любимых судей. И Егоров Вилкова нередко отмазывал. Ну так и пусть возьмёт к себе заместителем. Даже не представляю себе, на какую после этого невиданную высоту взлетит мордовский футбол.
- Для ясности: вы предлагаете Вилкова отправить в Мордовию, которая в первую очередь известна своими тюрьмами?
- Вот этого я точно не говорил и не предлагал. Говорю лишь о том, что, если Егоров возьмёт Вилкова своим заместителем, то сложится блистательный тандем, который наверняка поднимет мордовский футбол на крайне высокий уровень, - сказал Грушевский в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину.
Ранее Грушевский также призвал президента РФС Александра Дюкова показать свою неангажированность по отношению к "Зениту".
Грушевский предложил отправить Вилкова в Мордовию к бывшему главе судейского корпуса Егорова
Известный актер, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский предложил идею нового места работы для арбитра Михаила Вилкова.
Фото: ТАСС
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