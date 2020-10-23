"По состоянию Малкома дополнительной информации нет. Пока он не работает в общей группе и с "Рубином" не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно», - заявил Семак.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний бразилец в составе "Зенита" провел 10 матчей и забил 1 мяч.
Матч "Зенит" - "Рубин" состоится 24 октября.
Источник: телеграм-канал "ЭкСпорт"
Семак: Малком не работает в общей группе, ждем дополнительного обследования
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Малкомом.
Фото: ФК "Зенит"
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