"Я не ждал чего-то конкретного, не привязывался к стране. Я не загадываю надолго. Поступило хорошее предложение от Желько Бувача, я его принял, - приводит слова тренера "СЭ".
Ранее немецкий специалист работал в "Эшборне" и "Майнце 05". Rонтракт Шварца с московским клубом подписан до лета 2022 года.
Первый матч Шварца в качестве главного тренера "Динамо" состоится 24 октября в 14:00 мск. Cине-бело-голубые примут футбольный клуб "Сочи" на своей домашней арене.
Шварц рассказал про предложение от "Динамо"
Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал, как московский клуб впервые сделал ему предложение по работе.
Фото: Getty Images
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