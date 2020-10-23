Шварц рассказал про предложение от "Динамо"

Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал, как московский клуб впервые сделал ему предложение по работе.
Фото: Getty Images
"Я не ждал чего-то конкретного, не привязывался к стране. Я не загадываю надолго. Поступило хорошее предложение от Желько Бувача, я его принял, - приводит слова тренера "СЭ".

Ранее немецкий специалист работал в "Эшборне" и "Майнце 05". Rонтракт Шварца с московским клубом подписан до лета 2022 года.

Первый матч Шварца в качестве главного тренера "Динамо" состоится 24 октября в 14:00 мск. Cине-бело-голубые примут футбольный клуб "Сочи" на своей домашней арене.

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Теги: Динамо Шварц
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