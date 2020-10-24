"Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья", - сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Напомним, что Еськов отвечал за ВАР в скандальном матче РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2). После той игры арбитр провалил проверку на детекторе лжи.
Источник: "СЭ"
Еськов завершил карьеру арбитра
Судья Алексей Еськов принял решение завершить карьеру по состоянию здоровья.
Фото: РФС
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