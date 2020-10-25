По информации источника, недовольство у руководства волгоградского клуба вызвали следующие эпизоды:
1) на 25-й минуте матча главный арбитр встречи Сергей Иванов не зафиксировал нарушение правил и не вынес никакого наказания Дмитрию Живоглядову, который попал по лицу Зурико Давиташвили, в результате чего у грузина был разбит нос и пошла кровь.
2) на 68-й минуте Мурило лишил явной возможности забить гол все того же Давиташвили, остановив его прорыв корпусом. Судья нарушения правил не заметил
3) на 81-й минуте матча, по мнению руководства "Ротора", Иванов необоснованно поставил пенальти, а также показал желтую карточку защитнику Степанову на 90+8 минуте встречи.
Напомним, что встреча "Локомотива" и "Ротора" завершилась победой волгоградской команды со счетом 2:1. "Железнодорожники" занимают 4-е место с 21 очком в Российской Премьер-Лиги. "Ротор" же благодаря первой победе в РПЛ в сезоне-2020/2021 набрал 6 очков и поднялся на 15-ю строчку.
Источник: Sport24
"Ротор" подаст жалобу на работу судей в матче с "Локомотивом"
"Ротор" направит жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС на судейство в матче с "Локомотивом" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ротор"
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