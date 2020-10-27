По информации источника, "быкам" предлагали услуги 26-летнего футболиста. Для осуществления трансфера российский клуб должен был заплатить 30 млн евро, а зарплата Милика по контракту составила бы 6 млн евро в год.
"Краснодар" отказался от сделки до лета 2021 года, когда закончится контракт у нападающего "быков" Маркуса Берга.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Милик провел 26 матчей и забил 11 голов.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: "Краснодару" предлагали купить Милика у "Наполи" за 30 млн евро
Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик мог перейти в "Краснодар" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Наполи"
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