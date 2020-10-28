Комментируя это решение, адвокат "Ньюэллз Олд Бойз" Мартин Монтойя заявил: "Комиссия по статусу игроков ФИФА отклонила иск нашего клуба. Судьи ФИФА придерживаются практики требования так называемых дьявольских доказательств преступления. Но как мы можем получить документ, в котором "Рома" и "Спартак" договорились о трансфере игрока за те деньги, о которых мы говорим?"
Также Монтойя заявил, что после изучения обоснования решения ФИФА "Ньюэллз Олд Бойз" может изучить вариант с подачей иска в Спортивный арбитражный суд.
Напомним, летом 2019 года "Спартак" заплатил "Роме" за Понсе и Андреа Романьоли 6 млн евро (по 3 млн евро за каждого). Однако в "Ньюэллз Олд Бойз" считают, что "Рома" завысила стоимость Романьоли, чтобы выплатить меньшую сумму за Понсе.
Источник: La Capital
ФИФА отклонила жалобу "Ньюэллз Олд Бойз" по трансферу Понсе из "Ромы" в "Спартак"
"Ньюэллз Олд Бойз" требовал взыскать с "Ромы" сумму в 2,4 млн евро за переход своего воспитанника Эсекиэля Понсе в "Спартак", однако жалоба была отклонена ФИФА.
Фото: ФК "Спартак"
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