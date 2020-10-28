Для петербургской команды поражение в Дортмунде стало третьи подряд. Ранее подопечные Сергея Семака не смогли набрать очки в матче с "Брюгге" (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также проиграли казанскому "Рубину" (1:2) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Таким образом, "Зенит" впервые с 2018 года потерпел три поражения подряд.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 1 ноября в гостях против "Химок" в 13-м туре чемпионата России. Встреча начнется в 14:00 по Москве.
"Зенит" потерпел три поражения подряд впервые с 2018 года
"Зенит" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов уступил дортмундской "Боруссии" со счетом 2:0.
Фото: ФК "Зенит"
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