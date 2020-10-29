"Да, мы обсуждали это, но вы сами все видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить о его решениях, это не мое дело", - цитирует Бийола Sport24.
Напомним, что в летнее трансферное окно несколько источников сообщали об интересе "Зенита" к хорватскому полузащитнику ЦСКА. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Влашич провел 10 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
Бийол рассказал, что обсуждал с Влашичем его возможный переход в "Зенит"
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за "Ганновер", рассказал о беседе с хавбеком "армейцев" Николо Влашичем о его возможном трансфере в "Зенит".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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