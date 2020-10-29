"Если команда проявит должное желание против ЦСКА, которое было в игре с "Локомотивом", и получит необходимую поддержку от болельщиков, все это вместе должно привести к положительному результату. Одно без другого невозможно", - сказал Кожемякин клубной пресс-службе.
Матч "Ротор" - ЦСКА состоится 1 ноября и начнется в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Кожемякин в составе "Ротора" провел 8 матчей.
Кожемякин: если "Ротор" сыграет с ЦСКА, как с "Локомотивом", то добьется положительного результата
Защитник "Ротора" Олег Кожемякин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Ротор"
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