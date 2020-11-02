"Спартак» играет в контратакующий футбол. Когда команда играет первым номером, у нее ничего не получается. Если команда борется за чемпионство, такие матчи нельзя упускать, их нужно на жилах вытаскивать. "Спартак" сам себя "убил". Оказывается, "Спартак" готов бороться за чемпионство только на словах", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
После домашнего поражения от "Ростова" "Спартак" упустил лидерство в чемпионате России. После 13-и туров подопечные Доменико Тедеско с 27-ю очками занимают 3-е место в РПЛ, уступая лидирующему ЦСКА на 1 очко.
7 ноября красно-белые проведут выездной матч против "Урала". Встреча начнется в 14:00 по Москве на стадионе "Центральный".
Быстров: "Спартак" готов бороться за чемпионство только на словах
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о поражении красно-белых от "Ростова" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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