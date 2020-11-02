- Вот сейчас не пускают болельщиков – шикарный футбол мы видим: мертвая тишина и слышно, как тренер ругается матом, - сказал Валерий Баринов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Роспотребнадзор ограничивает количество болельщиков на трибунах в связи с пандемией коронавируса. Матчи 13 тура РПЛ состоялись при минимальном проценте заполняемости стадионов, а встречи "Сочи" - "Локомотив" и "Химки" - "Зенит" прошли вовсе без зрителей.
Актер Баринов: шикарный футбол без болельщиков - мертвая тишина и слышно, как тренер ругается матом
Известный актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказал мнение о проведении матчей без зрителей на трибунах.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!